شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير فالصو عن شائعات اليوم.. رقص أمام لجان انتخابات الشيوخ وإصابة 5 بالإيدز فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية بدأت حملتها المضللة لمحاولة تشويه انتخابات مجلس الشيوخ بنشر صور قديمة من استحقاقات انتخابية سابقة على مدار 6 سنوات، لمواطنين يرقصون أمام اللجان، ومعتمرين يدلون بأصواتهم، وعروسان يصوتان فى يوم زفافهما، لكنه بالبحث تبين أن الواقعة الأولى تعود لانتخابات الرئاسة 2014، والواقعة الثانية تعود للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، أما الواقعة الثالثة فتعود لانتخابات الرئاسة 2018.





كما رصد موقع فالصو، انتشار شائعة إصابة 5 أشخاص فى أسوان بمرض الإيدز، الأمر الذى أحدث حالة من القلق والخوف بين أبناء المحافظة، لكن الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، نفى ظهور خمسة حالات من أبناء مركز دراو شمال المحافظة، مصابين بمرض الإيدز، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة ومغلوطة والهدف منها خلق حالة من البلبلة والشائعات بين العائلات والشباب بالمركز.





وفى تقرير "فالصو" اليومى، أثارت شائعة فى السعودية حالة من الرعب، بعدما تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن تسبب 3 أدوية فى موت مصابى فيروس كورونا، وتم تداول منشور يحذر من تناول الأدوية؛ لأنها تسبب الموت السريع، وهذه الأدوية هي (إبرة الفولتارين للرومانيزم، حبوب فلوتاب فوة 500 للبرد والزكام، حبوب البروفين المسكنة للأسنان).

لكن رد وزارة الصحة السعودية كان سريعا، حيث نفت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، من تسبب هذه الأدوية في موت المرضى مصابى كورونا، مؤكدة أن هذه الأدوية آمنة تمامًا.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة مصحوبة بصورة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قال فيها كاتبها إنه تم التقاطها فى لبنان وتظهر أطماع ماكرون واستغلاله كارثة انفجار مرفأ بيروت.

بالبحث عن حقيقة الصورة المتداولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبين أنه ليس لها علاقة بلبنان ولم يتم التقاطها أثناء زيارة الرئيس الفرنسى عقب انفجار مرفأ بيروت، وبمزيد من البحث تبين أن الصورة المتداولة مضللة، ويعود تاريخ نشرها إلى 20 يوليو من العام الجارى، عقب اجتماع قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، حول الميزانية وخطة النهوض الاقتصادى لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19).





وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الثلاثاء، تداولت الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تغريدة على الحساب الشخصى للإخوانى الهارب عمرو عبد الهادى زاعما رد عاملين و 3 رؤساء بنوك مبلغ 250 تريليون و600 ألف و900 جنيه، وأن هذه المبالغ سوف يتم تحويلها إلى حسابات لواءات في بنوك أوروبا".

بالبحث عن حقيقة التغريدة تبين أنه لا أساس لها من الصحة، وبمزيد من البحث تبين أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت إلى عدم مشروعية تعاقد صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي التابع للبنك المركزي المصري مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات 3 بنوك حكومية وبعض العاملين بها.

وبشأن ما زعمه الأخوانى عمر عبد الهادى بسرقة 250 تريليون جنيه، تبين أن الفتوى انتهت لعدم مشروعية قيام هذه البنوك بإبرام ملحق لعقود المتعاقدين مع الصندوق المشار إليه بالمدة المتبقية من التعاقد بعد تصفيته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2013، ووجوب استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية لهم سواء من الصندوق أو من البنوك بعد تصفيته بلغت قيمة إجمالها 233 مليون و951 ألف جنيه.