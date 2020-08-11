شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ».. حضور كبير للسيدات في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأولى من بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إقبالاً متوسطاً من الناخبين بعدد من مراكز محافظة الجيزة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة، خاصة بمراكز البدرشين والحوامدية والصف والعياط، تزامنًا مع توافد تجمعات نسائية كبيرة بتلك اللجان للإدلاء بأصواتهن.

وفى أول ساعات فتح مقار اللجان الانتخابية، أدلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسه أم الأبطال الثانوية بنين بحى العمرانية.

وتفقد محافظ الجيزة عددا من مقار اللجان الانتخابية بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة للوقوف على انتظام فتح كافة المقار الانتخابية وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتأكد من عدم وجود اى معوقات.

ورصدت «المصرى اليوم» إقبالا كبيرا من الناخبين على لجان وحدة طب الأسرة بعرب القميعى بمركز الصف، فيما حرص أهالى البدرشين والعياط على التوافد مبكرا أمام اللجان الانتخابية للمشاركة فى التصويت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لتسهيل عملية التصويت على الانتخابات.

ووفرت اللجان بدائرة الجيزة، كراسى متحركة لكبار السن لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن توفير مظلات لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت لجان الوراق وإمبابة والدقى فى الجيزة، الثلاثاء، هدوءًا نسبيًا فى أول يوم للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

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وتقدمت النساء، خاصة كبار السنّ المشهد الانتخابى، للمشاركة والإدلاء بأصواتهن فى اختيار النواب، وأطلقن الزغاريد ورددن الأغانى الوطنية. وتفقدت هند عبدالحليم، نائب محافط الجيزة، اللجان الانتخابية فى الوراق وإمبابة، لمتابعة سير العملية الانتخابية.