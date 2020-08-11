شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ» في محافظات القناة: أطقم طبية أمام مقار الاقتراع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إقبالًا من الناخبين على التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وانتظم العمل بـ 108 لجان فى بورسعيد، وأكدت غرفة عمليات المحافظة أن جميع اللجان بدأت استقبال الناخبين من الـ9 صباحًا، ووصل جميع القضاة المشرفين فى موعدهم، كما شهدت جميع المقار تواجد أطقم من الطب الوقائى. وأدلى المحافظ اللواء عادل الغضبان بصوته فى مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية، واطمأن على انضباط الإجراءات الاحترازية كافة. والتزم القضاة بفتح لجان السويس فى المواعيد الرسمية دون أى مشكلات، وأقبل الأهالى على التصويت منذ الساعات الأولى، كما تفقد المحافظ، اللواء عبد المجيد صقر، لجان مدرسة السويس الرسمية التجريبية للغات بحوض الدرسن لمتابعة سير الانتخابات.

وفى الإسماعيلية، شهدت اللجان هدوءًا نسبيًا فى الساعات الأولى، ونقلت سيارات ميكروباص تابعة لحزب مستقبل وطن وعدد من المرشحين المستقلين، الناخبين من أمام منازلهم إلى مقار الانتخابات بالقطاع الريفى فى مناطق (أبو بلح والضبعية والمحسمة والقنطرة شرق وغرب وفايد والتل الكبير).

وتفقد المحافظ، اللواء شريف بشارة، لجان الانتخاب بمدرسة فاطمة الزهراء، وأشار إلى أنه تم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، كما تفقد اللواء ياسر نشأت، مدير الأمن، إجراءات التأمين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير فى هدوء ولم تشهد غرفة العمليات تلقى بلاغات عن أى مخالفات.

وفتحت اللجان فى شمال سيناء أبوابها أمام الناخبين فى الموعد المحدد، وسط إشراف قضائى كامل، إذ تعد المحافظة دائرة واحدة بالنسبة تم تخصيص مقعد واحد فردى ومقعد آخر ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر» على مستوى دائرة شرق الدلتا التى تضم عدة محافظات. ويخوض الانتخابات 7 مرشحين للتنافس على المقعد الفردى، وهم (مروة فؤاد حسين العيسوى، عن حزب مصر القومى، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود، مستقل، وعبدالكريم أمين بدوى، مستقل، وسالم شتيوى سالمان غنيم، عن حزب مستقبل وطن، نبيل محمد صالح بدر، وشهرته نبيل أبو حطب، مستقل، منصور على إبراهيم صالح، وشهرته منصور الرياضى، عن حزب المؤتمر، وحسن أحمد مصطفى حجاب، وشهرته حسن حجاب، مستقل.. بجانب المرشح فايز إبراهيم حرب وشهرته فايز أبو حرب كممثل عن حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بالدائرة الثالثة شرق، والتى تضم محافظات «الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء».

وفى جنوب سيناء، شهدت اللجان حضورا كبيرا لكبار السن والسيدات، وتم تأمين جميع المقار بقوات كبيرة من الشرطة، إلى جانب وضع حواجز مرورية فى محيط اللجان وإغلاق الشوارع الجانبية.

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