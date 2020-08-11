شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات حقوقية ترصد تأخر فتح بعض اللجان في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت عدة منظمات حقوقية إقبالا متوسطا في أولى ساعات بدء التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، أمس، فضلا عن تأخر فتح اللجان وصناديق الاقتراع أمام الناخبين في عدد من اللجان.

ولفت متابعو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال متابعة مجريات العملية الانتخابية، عددا من الملاحظات، أبرزها تأخير فتح باب 13 لجنة على مستوى محافظة المنوفية أمام الناخبين في اليوم الأول للانتخابات.

في القاهرة، رصدت المنظمة تأخرا في فتح عدة لجان، من بينها لجان مدرسة رفاعى الطهطاوى ببولاق الدكرور، ومدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، ومدرسة عابدين الثانوية بمنطقة عابدين، ومدرسة السيدة عائشة بمنطقة المرج، كما تأخرت كلية فنون جميلة بالزمالك عن فتح أبواب اللجان أمام الناخبين، وكذا مدرسة الظاهر بالشرابية.

وفى محافظة أسيوط، رصدت المنظمة تأخرا في فتح عدة لجان أمام الناخبين، من بينها لجان مدرسة مير الثانوية المشتركة التابعة لمركز القوصية، ولجنتان بمركز أبنوب، بقرية بنى محمد، ولجنة مدرسة الشهيد المعتمد عبدالله في مركز الفتح.

وشهدت محافظة الجيزة تأخيرا محدودا بلجان مدرسة النهضة الرسمية للغات.

ورصدت المنظمة أن مدرسة لجنة الزهور بالإسماعيلية تأخرت في فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين، وكذلك تم رصد تأخير بمدرسة السرو بدمياط، وتأخير 15 لجنة بمحافظة الدقهلية.

ورصد مراقبو المنظمة وجود دعاية لمرشحى حزب النور بعدة لجان انتخابية بالفيوم، بوجود شباب يرتدون ملابس عليها شعار الحزب، ويحملون لافتات بأسماء المرشحين، وذلك في لجنة مركز شباب سنورس ثان (المطور) ومركز شباب سنورس أول (الساحة الشعبية) ومدرسة الراضى الابتدائية ومدرسة عثمان بن عفان ومجمع سنورس الابتدائى، فضلا عن وجود دعاية أمام لجان 127 و128 بمدرسة القوصية الثانوية بنين بأسيوط، من خلال توزيع صورة لأحد المرشحين التابعين لحزب الوفد.

وشهدت محافظة السويس وجود بعض الدعاية بمدرسة عمر مكرم الإعدادية، ولجنة سامى البارودى بحى الأربعين، ومركز شباب المدينة، وكانت الدعاية لصالح حزب مستقبل وطن، ووصلت الدعاية للزقازيق وتحديدا بلجان مدرسة الثانوية الرياضية بمنشأة أباظة، ومدرسة النحال الابتدائية، وكانت الدعاية لحزب مستقبل وطن.

في سياق متصل، رصد متابعو التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية في محافظات الجيزة، الإسكندرية، بنى سويف، قنا، أسوان، الشرقية، الغربية، تأخر فتح بعض اللجان ونسب إقبال متوسطة في أولى ساعات بدء التصويت.

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وأشاد التحالف بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بتخفيض عدد مندوبى المرشحين باللجان من 6 إلى 3 داخل اللجنة الواحدة، وكذا تواجد وسائل الإعلام وإلغاء الحبر الفسفورى منعا للعدوى من فيروس كورونا.

ورصدت المنظمة المصرية انتهاء تصويت المصريين بالخارج عبر البريد بـ124 دولة، أمس الأول، وتعلن النتيجة الأربعاء 19 أغسطس، وفى حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى الإعادة بالداخل يومى 8 و9 سبتمبر.

وتابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجريات الجولة الأولى من الانتخابات، إذ حصلت على التصريح بمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب قرار الهيئة رقم 64 لسنة 2020، من ضمن 60 مؤسسة محلية وأجنبية، وسجلت المنظمة 50 متابعاً من مصر و12 جنسية عربية وأجنبية، ويشارك نحو نصفهم في متابعة الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك في عينة مختارة تضم 6 محافظات.

وأشارت المنظمة إلى أنه يتواصل الاعتماد على دور القضاة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، حيث تستعين الهيئة الوطنية للانتخابات بنحو 18 ألف قاض في الإشراف على اللجان العامة والفرعية.