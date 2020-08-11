شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة: أثق في مشاركة المصريين بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات هو صلب العملية الديمقراطية ولذلك يسمى المجلس النيابي خاصة أنه ينوب عن الشعب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لقناة «صدى البلد» لانتخابات مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد يشجع على المشاركة في ظل الحرص على الديمقراطية .

وتابع أن «ما سيدلي به المواطن في صندوق الانتخاب ستخرج به النتيجة في ظل ضمانات باشراف قضائي كامل وتأمين كامل من الجيش والشرطة»، مشيرا إلى أنه على ثقة في أن المصريين سيشاركون بقوة في ظل شفافية ونزاهة كاملة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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