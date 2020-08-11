شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الثلاثاء، عددا من اللجان الانتخابية منها معهد الحمرا الابتدائي، واللجنة الانتخابية بمدرسة شابه المشتركة، كذا لجنة مدرسة الاعدادية بنات القديمة، وعدد من المقار الانتخابية بنطاق المحافظة.

وخلال جولته، اطمأن محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية انتخابات مجلس الشيوخ، والتى تستمر على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس الجاري، مشددًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة، وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن القرى شهدت تواجداً كبيراً من الناخبين بصورة ملفتة للنظر، مشيدًا بمواطني كفر الشيخ، مؤكداً أنه على ثقة أن الأهالي سيظهرون بصورة مشرفة أمام العالم كله، لافتاً أن عدد من لهم التصويت بالمحافظة 2 مليون و350 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من اللجان

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من اللجان

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من اللجان

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من اللجان

محافظ كفرالشيخ يتفقد عدد من اللجان