شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق للشكوى من فاتورة الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المتسهلك أن هناك العديد من طرق التواصل مع الجمهور لتلقى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء يوفرها قطاع الكهرباء، للتعرف على أسبابها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وهى كالاتي :

1- الاتصال على الخط الساخن 121.

2- شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3-تقديم شكوى على الموقع الالكتروني لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

4- الموقع الالكتروني للشركه القابضة لكهرباء مصر.

5- الموقع الرسمي والبريد الالكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

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