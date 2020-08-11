شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في لجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات.

كما حرص أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الإسكندرية على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ،

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

وقامت الجامعة بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة من مقر عملهم إلى اللجان الانتخابية المختلفة للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس جامعة الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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