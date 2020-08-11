شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سيناء يتصدرن مشهد انتخابات مجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت سيدات شمال سيناء مشهد انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف لجان الانتخابات على مستوى المحافظة.

وقامت العديد من السيدات البدويات والحضريات بالخروج إلى لجان الانتخابات خاصة بلجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، والتصويت، رافعات أعلام مصر، ومصطحبات أطفالهن الصغار في مشهد جميل.

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

وتعد محافظة شمال سيناء دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ وتضم لجنة عامة وعدد 30 مركزا انتخابيًا بها 56 لجنة فرعية مقيدًا بها 271 ألفًا و851 صوتًا انتخابيًا.

وخصّص لدائرة شمال سيناء مرشح واحد فردى وآخر على القائمة الموحدة.. حيث يتنافس فيها على المقعد الفردي 7 مرشحين من بينهم سيدة وحيدة، علاوة على مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرة الثالثة شرق والتي تضم عدة محافظات من بينها شمال سيناء.

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ

سيدات سيناء يشاركن في انتخابات مجلس الشيوخ