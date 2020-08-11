شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون لمساعدة كبار السن والسيدات وتعريفهم بلجانهم في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، والتى تشارك بـ4 مواقع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، توفير شباب متطوع لمساعدة كبار السن والسيدات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وتعريفهم بأسماء لجانهم وارقامهم بجداول الناخبين للتيسير عليهم.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم تعقيم لجان الانتخابات وتسيير فرق تطوعية للتنظيم والتوثيق من أندية التطوع وبرلمان الشباب وفريق «شباب يدير شباب» حيث يقوم الفريق بمساعدة الناخبين من خلال مبادرة «اعرف لجنتك».

وأضافت أن لجنة من غرفة عمليات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تفقدت مركز شباب طوسون والحرمين الموجود بهما اللجان الفرعية خلال انتخابات مجلس الشيوخ، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء الانتخابات وتجهيز اللجان وكذا التعقيم والتطهير وعلامات التباعد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية

فرق متطوعة لمساعدة الناخبين من كبار السن والسيدات فى الاسكندرية