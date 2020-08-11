شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد على شوقي الثانوية بالمعادي، عصر الثلاثاء، وذلك في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس الشيوخ الذي يعتبر أحد الغرف التشريعية الهامة، مشيدًا بالتنظيم الجيد للانتخابات، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الانتخابية.
وأكد «العناني» بعد تصويته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبًا وطنيًا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.
وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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