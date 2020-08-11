رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معهد ضباط الصف المعلمين للإطمئنان على مراحل الإعداد والتأهيل بالمعهد والوقوف على إنتظام سير العملية التعليمية، بما يدعم جهود القوات المسلحة للإرتقاء بالمستوى التعليمى لضباط الصف.

وقام الفريق محمد فريد بالمرور على ميادين الأسلحة المختلفة وميدان التجهيزات الهندسية النموذجية، والذي يحاكي التدريب على أسلوب العمل في نقاط التأمين الثابتة التي تنشأ لقتال العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال ووسط سيناء، وكذا الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي، كما تفقد أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالمعهد.

من جانبه، أكد مدير معهد ضباط الصف المعلمين على أن إعداد وتأهيل ضباط الصف من المهام الأساسية التي وفرت لها القوات المسلحة كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بمهارات فنية وتدريبية عالية مما يساهم في رفعة شأن القوات المسلحة.

وإلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير القدرات البدنية والتعليمية للدارسين وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الزود عن أرض الوطن ومجابهة كافة التحديات.

وشدد على أهمية الإرتقاء بالمهارات العلمية للدارسين وتنمية مهاراتهم القتالية ليظل خريجى المعهد دائمًا أحد أهم الدعائم للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية من أجل الوطن.

وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، استعرض خلاله سبل الإرتقاء بمستوى التدريب والتهديدات والتحديات الإقليمية المتزايدة وجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة ومواجهة الإرهاب.

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حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد العملية التعليمية لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة