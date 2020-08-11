شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يدعو العاملين بهيئة قناة السويس للمشاركة في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، العاملين والمواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت الثلاثاء وتستمر لمدة يومين.

جاء ذلك خلال تفقده بعض اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء بدائرة قسم أول الإسماعيلية، المستشار سامي عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، ورئيس اللجنة العامة بالإسماعيلية، واطمأن من خلاله على سير العملية الانتخابية.

وخلال جولته، أثني الفريق ربيع على انتظام العملية الانتخابية وما تخللها من أعلى درجات التأمين واتباع للإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامة الناخبين.

وأكد رئيس الهيئة أن «ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطور ديمقراطي يكفل التعبير عن كافة جموع الشعب المصري هو تأصيل لمبدأ الحرية والعدالة والنزاهة في اختيار من يمثل المواطنين».

وقدم رئيس الهيئة الشكر والتقدير للقائمين على العملية الانتخابية والقضاة وكافة العاملين باللجان، لما يقومون به من دور وطني في الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين في اختيار من يمثلهم بمنتهي النزاهة والحيادية.

وحرص الفريق ربيع على شكر قوات تأمين اللجان الانتخابية، لما يقومون به من دور هام في حماية المواطنين وتأمينهم خلال عملية التصويت.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.