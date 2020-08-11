شكرا لقرائتكم خبر عن مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الانبا تادرس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
استقبل رئيس اللجنة الأنبا تادرس وأجلسه على مقعد وقام معاوني اللجنة بأخذ توقيعه، فيما دعا الأنبا تادرس أهالي بورسعيد للنزول والإدلاء أصواتهم، مؤكدا انه «لابد أن يمارس كل مواطن حقه في المشاركة في الاستحقاق الدستوري».
وأضاف مطران بورسعيد: «انتخابات مجلس الشيوخ مهمة جدا، ومجلس الشيوخ سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، ولا يقل أهمية عن مجلس النواب في استكمال شكل الحياة النيابة بمصر التي يكفلها ويحميها الدستور المصري».
وأكد الأنبا تادرس أن «الكنيسة الأرثوذكسية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وعلى الحياد من الجميع، وتدعو الله أن يولي من يصلح لخدمة المواطنين والوطن».
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.
وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.
ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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