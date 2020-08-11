شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال مكتب التنسيق وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس 20 أغسطس 2020.

وعلى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية شعبتي الرياضيات والعلوم والراغبين في الإلتحاق بالجامعة، التقدم من خلال مكتب التنسيق. أما الحاصلون على الشهادات المعادلة التقدم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للمدينة (zewailcity.edu.eg).

وعلي كافة المتقدمين للالتحاق بالجامعة إجتياز إختبارات القبول والتي تشمل إختبار في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والتسلسل المنطقي واختبار تحديد مستوي في اللغة الإنجليزية ومقابلة شخصية.

على أن يكون المتقدم حاصلاً على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو مايعادلها، وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.