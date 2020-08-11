شكرا لقرائتكم خبر عن السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات «الشيوخ» بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت السيدات وكبار السن المشهد أمام اللجان فى اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ فى المحافظات، الثلاثاء، وشهدت لجان القرى التى ينتمى إليها مرشحون إقبالًا من الناخبين على التصويت، فيما شهدت باقى اللجان تفاوتًا فى الإقبال ما بين متوسط ومحدود، وحرص الناخبون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها التباعد الاجتماعى أمام اللجان وارتداء الكمامات.

فى الإسكندرية، شهدت الساعات الأولى من بدء التصويت إقبالاً متوسطاً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ووفرت المحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية عدد من الكراسى المتحركة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتصدر كبار السن من السيدات والرجال المشهد أمام اللجان خاصة مجمع السيوف ولجنة مدرسة عمر مكرم، للإدلاء بأصواتهم، وسط التزام بارتداء الكمامة وإجراءات مواجهة وتم توفير كمامات بالمجان للناخبين.

وتم رصد عمليات نقل جماعى للناخبين فى منطقة أبوسليمان شرق الإسكندرية من أمام سرادق معلق عليه دعاية انتخابية لأحد المرشحين.

وفى مطروح، تباين الإقبال على التصويت ملحوظا حيث شهدت مراكز الحمام وسيدى عبد الرحمن والعلمين الضبعة وسيدى برانى والسلوم بها حركة تصويت أعلى من مدينة مرسى مطروح بينما سجلت سيوة الحركة الأكبر منذ الصباح فى التصويت.

وفى البحيرة، شهدت المحافظة إقبالاً محدودًا فى الساعات الأولى من التصويت، وتوافد عشرات المواطنين على لجان الانتخابات قبل دقائق من فتح باب التصويت وانتظارهم للإدلاء بأصواتهم.

وفى دمياط، شهدت اللجان هدوءا وسط تشديدات أمنية فى محيط اللجان كان الإقبال ملحوظا فى بعض قرى ومدن كفرسعد المعروفة بالثقل التصويتى الكبير، خاصة فى مسقط رأس المرشحين مثل الركابية وميت أبوغالب وكفرالبطيخ والسرو.

وفى بورسعيد، انتظم العمل فى 108 لجان، وأكدت غرفة عمليات المحافظة أن جميع اللجان بدأت استقبال الناخبين من التاسعة صباحا ووصل جميع القضاة المشرفين إلى اللجان فى موعدهم، وسط إقبال ضعيف إلى متوسط من الناخبين، وشهدت اللجان تواجد أطقم من الطب الوقائى ولم يسمح بدخول اللجنة إلا بارتداء الكمامة.

وفى السويس، شهدت لجان مدارس اللغات الإسلامية ببورتوفيق وقاسم أمين والسويس الجديدة والثانوية العسكرية بحى السويس إقبالاً متوسطاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفى الإسماعيلية، شهت اللجان هدوءًا نسبيا فى الساعات الأولى، ونقلت سيارات تابعة لأحد المرشحين المستقلين، الناخبين من أمام منازلهم إلى مقار الانتخابات فى القطاع الريفى، وقام عدد آخر من المرشحين بنقل الناخبين فى سيارات ميكروباص.

وفى القليوبية، شهدت اللجان إقبالا متوسطا فى بداية التصويت، وبدأت أعداد الناخبين فى التزايد مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وشهد عدد من اللجان توافد عدد كبير من السيدات فى القرى والمدن التى بها مرشحون، حيث خرجت السيدات فى لجان القناطر الخيرية وفى طوخ المدينة وبعض القرى التابعة لها للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات

وفى الشرقية تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، باستثناء 19 لجنة بمراكز فاقوس وأبوكبير والحسينية وبلبيس وكفر صقر ومشتول السوق والإبراهيمية وأولاد صقر بسبب تأخر وصول المستشارين.

وفى الدقهلية، شهدت اللجان إقبالًا ضعيفًا من الناخبين، وارتفع فى عدد من القرى التى ينتمى إليها مرشحون، وشكا قضاة من تخصيص لجان بالدور الثالث، لتسببها فى إجهاد كبار السن خلال الإدلاء بأصواتهم.

وفى كفرالشيخ، شهدت اللجان إقبالًا محدودًا للناخبين، كما شهدت تأخر ٣ لجان بقرى مركز دسوق حيث لم تعمل إلا بعد الثانية عشرة ظهرا بينما تأخرت لجنتا الطراوى بابومندور، ولجنة السيدات بكفرالسودان.

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وفى المنوفية، شهدت اللجان إقبالًا ضعيفًا فى الساعات الأولى وزاد الإقبال فى لجان القرى، خاصة التى يتواجد بها مرشحون، واصطف الناخبون أمام اللجان فى طوايير مع مراعاة التباعد الاجتماعى. وانتشرت مظلات على شكل علم مصر أمام اللجان لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

وفى الغربية، شهدت اللجان هدوءًا نسبيًا، وحرص الناخبون على اتباع الإجراءات الاحترازية وتابع المحافظ الدكتور طارق رحمى، سير الانتخابات من خلال غرفة العمليات وتفقد عددًا من اللجان الانتخابية بمدينة طنطا.

وفى شمال سيناء، شهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة، قامت إدارة المرور بإغلاق الشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية وتحويل مسار السيارات إلى طرق بديلة لمنع التكدس المرورى.

وفى الأقصر، شهدت لجان مدينة إسنا إقبالاً كبيرا من النساء منذ الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات.

فى الوادى الجديد، انتظمت عملية التصويت، وحرص الناخبون على التواجد مبكرا، خاصة من كبار السن والسيدات، كما حرصوا على التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وفى البحر الأحمر، أدلى الأنبا ايلاريون البراموسى، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بصوتهِ فى لجنة مدرسة النقيب مبارك الابتدائية، بمدينة الغردقة، يرافقه عدد من القساوسة بالكنيسة ومشايخ الوعظ والأوقاف.

وفى قنا، تسبب ارتفاع درجة الحرارة فى ضعف الإقبال بمدن المحافظة، فيما شهدت القرى، إقبالا متوسطا نتيجة حشد المرشحين لأنصارهم وتخصيص سيارات لنقلهم لمقار اللجان.

وفى أسوان شهدت اللجان إقبالا متوسطا، فى الوقت الذى شهدت فيه المناطق القريبة من لجان المرشحين إقبالا ملحوظا.