شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: زيادة إقبال المواطنين للتوصيت في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من غرفة العمليات المركزية توافد الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأكد المحافظ على الوعي الشديد للمواطنين باستخدام حقهم الدستوري لاختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات في ظل تلك الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية عملية التصويت للانتخابات على مستوى مراكز ومدن المحافظة عن طريق غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وأشاد المحافظ بحرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات، مشيدا بالجهد الكبير التي تبذله كافة الجهات في توفير أدوات التطهير والتعقيم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.