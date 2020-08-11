شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية مع انكسار الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظة القليوبية، انتظام التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ بنطاق المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو، مشيرا إلى أن نسبة الاقبال في تزايد مع خروج الموظفين من اعمالهم وانكسار موجة الحر.

وأجري المحافظ واللواء عماد شاهين، مساعد وزير الدفاع، واللواء فخر العربي، مدير امن القليوبيه، جوله في مقار اللجان الانتخابية، حيث بدا جولته بمدرسه سعد زغلول بمدينه بنها لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين.

واستكمل «الهجان» جولته بتفقد عدد من المقار الانتخابيه بمدن كفر شكر وطوخ وقها وقليوب، حيث تفقد المدرسة الابتدائية -مدرسة السلام بمدينه كفر شكر ومدرسة الشهيد خالد المغربى الثانوية ومدرسة الشهيد عبدالحميد محمد حسن يمدينه طوخ.

ودعا المحافظ المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا انها واجب وطني، ولكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

محافظ القليوبية ومساعد وزير الدفاع

محافظ القليوبية ومساعد وزير الدفاع

محافظ القليوبية ومساعد وزير الدفاع