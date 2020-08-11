شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: المشاركة بـ"الشيوخ" ترسيخ لدولة الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ممارسة حرة وحقيقية، واستحقاق دستورى ضرورى ومهم فى تأصيل الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة.

وقال "زكى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن الدولة تهتم بالمواطن المصرى وتتجاوب مع الأحداث والملفات بشكل سريع ومباشر.

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وواصل قائلًا: "التنوع فى المشاركة يؤكد أن مصر دولة تتقدم، وسنتكاتف رغم حقد الحاقدين وكره الكارهين.. ومصر ستتقدم للأمام".

وانطلق صباح اليوم، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، داخل جمهورية مصر العربية، بانتظام عمل اللجان الفرعية في مختلف المحافظات في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، التى فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.