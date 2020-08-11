شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يبحث الأوضاع السياسية اللبنانية مع رؤساء الوزراء السابقين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية برؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، سعد الحريرى، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية.

وقال السفير أحمد حافظ ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر تويتر :"خلال زيارته إلى بيروت، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي برؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية".



سامح شكرى وسعد الحريرى وتمام سلام وفؤاد السنيورة



سامح شكرى

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وبحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال لقاء ببيروت اليوم الثلاثاء مع رئيس حزب (الكتائب) اللبناني ⁧‫سامي الجميل،‬⁩ دعم⁧‫ لبنان ‬⁩الشقيق لتجاوز المرحلة العصيبة الراهنة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "استمراراً لمحطات زيارته الحالية إلى ⁧‫بيروت.. ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس حزب (الكتائب) اللبناني ⁧‫سامي الجميل‬⁩ آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم تجاوز ⁧‫لبنان⁩ الشقيق للمرحلة العصيبة الراهنة".

كما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، في اتصال هاتفى مع رئيس حزب القوات اللبنانية ⁧‫سمير جعجع، التزام ⁧‫مصر‬⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبنانى.