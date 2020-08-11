شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها متابعة لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أول لقاح لفيروس كورونا.. وغيرها من الأخبار..

الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته صباح اليوم الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم في الداخل.





رئيس الوزراء: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل

وفي بداية الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة الجداول الزمنية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والالتزام بها من جميع شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تنتقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وهو ما سيتواكب مع الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، سواء بالعاصمة الإدارية، أو المدن الجديدة والمحافظات الأخرى.





وزير الداخلية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ من غرفة العمليات.. ويتواصل مع القيادات الأمنية عبر الـ"فيديو كونفراس".. ويشدد على التعامل بحسم مع محاولات الخروج عن القانون للحفاظ على مكتسبات الشعب.. فيديو وصور

فريق عمل كخلية نحل داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية لمتابعة أجواء انتخابات مجلس الشيوخ وسيرها فى كافة ربوع الجمهورية، حيث يتواصل الفريق عبر التقنيات الحديثة والمتطورة بصفة لحظية مع رجال الأمن بكافة مديريات الأمن، لضمان خلق مناخ آمن للمواطنين لأداء حقهم الدستورى بسهولة ويسر.





وزير الخارجية: مصر ستظل سندا قويا للبنان وشعبه فى كافة الظروف

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل دائما سندا قويا للبنان وشعبه، في مواجهة كافة المحن والأزمات، معربا عن ثقته في أن الشعب اللبنانى الشقيق سيتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا.





النائب العام المستشار حمادة الصاوى يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى اليوم الثلاثاء المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ»، وقد أعرب سيادته عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.





صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل ولمدة 5 أيام

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس حتى الخميس 20 من نفس الشهر، وذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذى صرف به المستحق الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.





سجل يا تاريخ.. بوتين يعلن إطلاق أول لقاح لكورونا فى العالم.. يشكل مناعة واجتاز الاختبارات.. صنع من فيروس غير حى وارتفاع الحرارة أبرز مضاعفاته.. رئيس الفلبين يتطوع لتجربته.. وحقن كبار السن والأطباء فى أول خطوة

فى موعد سيسجله التاريخ في أول خطوة لصد هجمات الوباء الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى وأصاب ما يقرب من 20 مليونا بدول العالم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في روسيا.





Advertisements

مستشار يرفض مغادرة اللجنة رغم وفاة والده في كفر الشيخ

أكد المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، لـ ”الخليج 365”، أن المستشار محمد شعبان النقراشي، من هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة الفرعية بمنشأة قلين رقم 323 ، توفى والده صباح اليوم، وبرغم ذلك رفض مغادرة اللجنة إلا بعد الظهر، لحضور تشييع جثمان والده عصراً، وتم تسكين مستشار آخر باللجنة.





شاهد البابا تواضروس يدلى بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ

أدلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة القبة الفداوية الابتدائية، فى حى الوايلى بمحافظة القاهرة.





متظاهرو مرفأ بيروت يطالبون بتنحي رئيسي الجمهورية والبرلمان

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مرفأ بيروت المدمر يشهد أول تظاهرة احتجاجا على السلطة السياسية، حيث طالب متظاهرو مرفأ بيروت بتنحي رئيسي الجمهورية والبرلمان، مشيرة إلى أن فرق البحث عن المفقودين في مرفأ بيروت ما زالت ناشطة.





أسعار الذهب تتراجع للمرة الثالثة 17 جنيها وعيار 21 بـ 870 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب ظهر اليوم في مصر تراجع بقيمة 13 جنيهات ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 887 جنيها للجرام في سوق الصاغة، عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً لتنزل ادني من ألفي دولار مسجلة 1986 دولار الآن، مع توقعات بهبوط اخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.





الأرصاد: استمرار انخفاض الدرجات وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والرطوبة 78% غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض الدرجات حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.





أنطونيو بانديراس بعد إصابته بكورونا: حالتى جيدة وأستغل العزل فى القراءة

نشر الممثل الإسبانى الشهير، والمخرج والمنتج أنطونيو بانديراس رسالة على صفحته الخاصة بفيس بوك يطمئن فيها جمهوره على صحته بعد إعلانه الإصابة بفيروس كورونا.





وفاة مصطفى حفناوى تثير الجدل على السوشيال ميديا لليوم الثانى

بعد التعاطف الكبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، مع اليوتيوبر مصطفى حفناوى عقب وفاته أمس، تناقلت وسائل الإعلام، ومواقع السوشيال ميديا، تقرير المستشفى الذى كان مصطفى يتلقى به العلاج، وذلك بتاريخ 6 أغسطس 2020، وهو ما يعنى أن التقرير كان قبل وفاته بـ4 أيام.

وفاة لاعب كمال الأجسام العراقى محمد الموسوى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد العراقى لكمال الأجسام، وفاة اللاعب العراقي محمد الموسوي والملقب بـ"رامبو"، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصدر الإتحاد بيانا، قال فيه، "نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوى"، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للإتحاد على فيس بوك، وأضاف البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".