شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستعلامات: اهتمام إعلامى عالمى واسع بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة الاستعلامات أن انتخابات مجلس الشيوخ التى بدأت صباح اليوم في مصر، بعد إجرائها في الخارج، حظت بمتابعة واهتمام كبيرين من وسائل الإعلام العالمية على نحو فاق التوقع، مشيرة إلى أن مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية فى مصر قد قاموا بتغطية العملية الانتخابية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، حيث شارك 564 مراسلاً يمثلون 163 مؤسسة إعلامية دولية معتمدة لدى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى هذه التغطية.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن مراسلى وسائل الإعلام الأجنبية قد مارسوا أعمالهم بكل حرية دون أية معوقات وانحصرت الشكاوى المحدودة التى تلقتها غرفة عمليات هيئة الاستعلامات (نحو 17 شكوى) فى بعض الصعوبات فى التصوير فى بعض اللجان بمحافظتى القاهرة والجيزة، نتيجة عدم حملهم للتصاريح الصادرة لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، أو قيامهم بالتصوير في الشوارع المجاورة للجان الانتخابية دون حصولهم على التصاريح اللازمة، موضحة أنه تم حل كل هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم توجيه كافة المراسلين عبر البريد للالكتروني للمركز الصحفي بضرورة الالتزام بإبراز تصاريحهم الاعلامية خلال تغطياتهم والحصول على موافقة رئيس اللجنة الانتخابية للتصوير داخل اللجنة.

كما رصدت الهيئة العامة للاستعلامات مئات التقارير والاخبار التي تناولت هذه الانتخابات في مختلف انحاء العالم، وكان من بين أبرز وسائل الاعلام العالمية التي تناولت هذه الانتخابات وتابعت اجراءها، وكالات الانباء العالمية الكبرى مثل اسوشيتدبرس، ورويترز، ووكالة الانباء الفرنسية وغيرها، وفي مقدمة الصحف العالمية كانت هناك تغطيات إعلامية للانتخابات في شكل تقارير إخبارية في كل من صحيفة نيويرك تايمز ، وبلومبرج (الكترونية) في الولايات المتحدة إضافة إلى شبكة سي . إن . إن الأمريكية، وصحيفة "ديلي ميل" و"الأندبندنت" وشبكة بي بي سي وقناة سكاي نيوز (بريطانيا) وقناة يورو نيوز الاوروبية وموقعي "روسيا اليوم " و"وسبوتنيك" في روسيا ، ووكالة الأنباء الفرنسية ، وقناة فرانس 24 وإذاعة مونت كارلو الدولية وموقع أطلس إنفو في فرنسا ‘ وموقع دويتشة فيلله في المانيا ، وصحف الباييس و الموندو و لافنجارديا (اسبانيا)، وصحيفة "سيكوريتسا إنترناتسيونالي" الإيطالية، ووكالة "شينخوا " الصينية ، و موقع فيير نيوز VeerNew الهندي ، ووكالة الانباء النيجيرية ، ووكالة الصحافة المغربية وعدد كبير من الصحف والمواقع العربية من بينها صحف عكاظ والوطن في السعودية والاتحاد والبيان في الامارات واخبار الخليج بالبحرين ، وصحف الانباء والقبس والجريدة في الكويت فضلا عن مواقع قنوات عربية نت وسكاي نيوز عربية والعين الاخبارية وغيرهم.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن وسائل الاعلام العالمية ركزت على عدد من الجوانب في مقدمتها شرح صلاحيات ومهام مجلس الشيوخ طبقا لما ورد في التعديلات الدستورية الاخيرة (ابريل2019) وأن مجلس الشيوخ سيكون له أثر كبير في إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب في الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب

واشارت إلى أن وظيفته استشارية الى جانب مجلس النواب حيث يقوم بإعداد القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب.

كما اشارت وسائل الاعلام الدولية الى أنه وبمجرد انتخاب الغرفة الثانية، (مجلس الشيوخ) ستكون قادرة على تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والسلام الاجتماعي في البلاد، وكذلك الحفاظ على القيم والحريات في المجتمع،كما يمكن لمجلس الشيوخ بعد ذلك تمثيل البلاد بشأن أي تعديلات دستورية ومسودات لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية واتفاقيات السلام والتحالف. فضلا عن أن رئيس الدولة سيتمكن من التماس رأي هذه الهيئة في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة للدولة وشئونها الخارجية.

و تابعت:" اشارت معظم التعليقات والتقارير الى الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات وكذلك إلى مناخ الامن الذي تجرى فيه الانتخابات ودور اجهزة الأمن في توفير هذه الاجواء،كما تناولت وسائل الاعلام العالمية هدوء العملية الانتخابية بسبب غياب التنافس على المقاعد المخصصة للقائمة (100مقعد) بعد تحالف (11) حزباً في قائمة موحدة ليس هناك قوائم منافسة لها ، مشيرة الى أن المطلوب من هذه القائمة الفوز بنسبة 5% فقط من أصوات الناخبين، وأن التنافس الحقيقي كان على المقاعد الفردية، وتناولت معظم التقارير موضوع اجراء هذه الانتخابات وسط حالة من المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا حيث اشارت صحيفة نيويورك تايمز الى "ان جميع من اصطفوا خارج مراكز الاقتراع كانوا يرتدون اقنعة الوجه ويلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي وسط مخاوف من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا عقب تزايد طفيف في أرقام الإصابات في الأيام الأخيرة بعد أن كانت قد تراجعت بشدة".

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وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أنه بين هذه التغطيات الإعلامية الواسعة لم يتم رصد أية إدعاءات بشأن نزاهة العملية الانتخابية أو تدخل أجهزة الدولة في التاثير على الناخبين للتصويت في اتجاه معين أو ممارسة أي نوع من المخالفات في لجان التصويت أو حولها.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة كالتالي: دائرة محافظة القاهرة وتضم 98 مرشحا ومخصص لها 10 مقاعد، ودائرة محافظة الجيزة 73 مرشحا مخصص لها 8 مقاعد، ودائرة محافظة القليوبية 60 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة الدقهلية 43 مرشحا مخصص لها 6 مقاعد، ودائرة محافظة المنوفية 30 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة الغربية 30 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة كفر الشيخ 20 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الفيوم 10 مرشحين مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة بني سويف 23 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة المنيا 27 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة أسيوط 28 مرشحا مخصص لها 4 مقاعد، ودائرة محافظة سوهاج 35 مرشحا مخصص لها 5 مقاعد، ودائرة محافظة قنا 42 مرشحا مخصص لها 3 مقاعد، ودائرة محافظة الأقصر 25 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة أسوان بعدد 12 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة البحر الأحمر بعدد 10 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الشرقية 47 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة دمياط 17 مرشحا مخصص لها مقعدين، ودائرة محافظة بورسعيد 8 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسماعلية بعدد 9 مرشحين ومخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة السويس 13 مرشحا مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة شمال سيناء 7 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة جنوب سيناء بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الإسكندرية بعدد 67 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة البحيرة بعدد 41 مرشحا مخصص لها 7 مقاعد، ودائرة محافظة مرسي مطروح بعدد 5 مرشحين مخصص لها مقعد واحد، ودائرة محافظة الوادي الجديد مرشحين على مقعد واحد.

فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة كالتالي: قائمة بها 35 مرشحا والثانية بها 35 مرشحا والثالثة بها 15 مرشحا والرابعة 15 مرشحا بإجمالي 100 مرشحا والمخصص لها في نفس الوقت 100 مقعد.