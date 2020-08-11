أخبار مصر | سامح شكري يلتقي رؤساء وزراء لبنان السابقين خلال زيارته إلى ‫بيروت

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سامح شكري يلتقي رؤساء وزراء لبنان السابقين خلال زيارته إلى ‫بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع سامح شكرى، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء برؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين، سعد الحريرى، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عبر تويتر:"خلال زيارته إلى بيروت، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي برؤساء الوزراء السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام للتباحث بشأن الأوضاع الحالية على الساحة السياسية اللبنانية".

وبحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال لقاء ببيروت اليوم الثلاثاء مع رئيس حزب (الكتائب) اللبناني ⁧‫سامي الجميل،‬⁩ دعم⁧‫ لبنان ‬⁩الشقيق لتجاوز المرحلة العصيبة الراهنة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "استمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى ⁧‫بيروت.. ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس حزب (الكتائب) اللبناني ⁧‫سامي الجميل‬⁩ آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم تجاوز ⁧‫لبنان⁩ الشقيق للمرحلة العصيبة الراهنة".

كما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، في اتصال هاتفى مع رئيس حزب القوات اللبنانية ⁧‫سمير جعجع، التزام ⁧‫مصر‬⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبنانى.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "في اتصال هاتفي خلال الزيارة إلى ⁧‫بيروت.. ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس حزب القوات اللبنانية ⁧‫سمير جعجع‬⁩ تطورات الموقف في ⁧‫لبنان‬⁩، وسُبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك.. ويُؤكد التزام ⁧‫مصر‬⁩ بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني".

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كما اجتمع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء بوليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبنانى، لمتابعة آخر مستجدات المشهد اللبنانى، وأكد على دعم مصر الكامل للشعب اللبنانى.

وعلق السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمى بتويتر، صورا من اللقاء، وعلق: "استكمالًا للقاءاته المُكثفة في العاصمة اللبنانية بيروت..‪ ‬وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط آخر مُستجدات المشهد اللبناني ويؤكد على دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان".

وفي الوقت ذاته التقى وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته إلى بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني ⁧‫نبيه برى، مؤكدًا أن مصر تبحث سبل دعم ⁧‫لبنان ⁩الشقيق بكافة الأوجه لتجاوز ذلك الظرف الدقيق.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "استمرارًا لمحطات زيارته الحالية إلى ⁧‫ بيروت⁩.. ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني آخر التطورات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم ⁧‫لبنان⁩ الشقيق بكافة الأوجه لتجاوز ذلك الظرف الدقيق".

وزار وزير الخارجية، سامح شكري اليوم، المستشفى الميداني المصري في بيروت، خلال زيارته إلى لبنان.

واطمأن على سير العمل بالمستشفى الذي يشمل 6 عيادات رئيسية. كما ثَمّن الإسهام الكبير للمستشفى في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب لبنان الشقيق، والذي بدأ بعد ساعة واحدة فقط من الانفجار، وذلك بالإضافة إلى دوره في تقديم الخدمات الطبية مجانًا لكل من يحتاجها على أرض لبنان.