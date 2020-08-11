أخبار مصر | محافظ الجيزة يدعو المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المقرات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر على مدار يومي ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة توافد المواطنين للادلاء بأصواتهم.

وشملت اللجان التى تفقدها محافظ الجيزة ( مؤسسة البنين ومدرسة الشهيد على أحمد فهمى الثانوية بحى جنوب ومدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة أم الابطال الثانوية بنين بحى العمرانية).

وأطمئن المحافظ علي الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجـمـيـع المشرفـين عـلـى اللجان بارتـداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

ووجه راشد الدعوة لاهالي محافظة الجيزة بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الإستحقاق الدستورى الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ مؤكدا علي حرص المصريين علي المساهمة فى استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

ويذكر ان محافظة الجيزة تعد ثانى أكبر المحافظات فى أعداد الناخبين حيث يبلغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب.