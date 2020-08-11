أخبار مصر | "مغامرة في القصر".. محاربات السرطان في ضيافة البارون (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "مغامرة في القصر".. محاربات السرطان في ضيافة البارون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة السياحة والآثار مبادرة جديدة للتعريف بالمعالم الأثرية المصرية، وجاءت المبادرة تحت عنوان "مغامرة في قصر البارون"، وتهدف المبادرة إلى التعريف بروائع القصور الأثرية.

وانطلقت المبادرة برعاية الدكتورة رشا كمال مدير عام التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي في وزارة الآثار وبالتعاون مع إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية تحت إشراف داليا الجوهري المشرف العام علي الإدارة، وبمشاركة الدكتورة هبة عبد العزيز مفتش بالوعي الأثري، وياسر حسن مفتش بالوعي الأثري.

ورافقت عدسة الخليج 365 أولى فعاليات المبادرة والتي بدأت باستقبال زياره من جمعية سحر الحياه لمحاربات السرطان، في جولة بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، حيث لقيت الزيارة تعاونًا كاملًا من المسئولين بالقصر برعاية الدكتورة بسمة سليم مدير عام البارون ويوسف عز مسئول العلاقات العامة.

وقام بالشرح التاريخي والأثري للقصر، حسام زيدان الباحث في علم الآثار بجامعة القاهرة، والصحفي المتخصص في الشأن السياحي والأثري، حيث استمعت العضوات لشرح تاريخي عن إدوارد جوزيف إمبان مؤسس ضاحية هليوبوليس، وما قام بتأسيسه في المدينة الجديدة، وكذلك عن القصر وتاريخه، طرازه الفني وما يدور حوله من أساطير.

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ومن ناحيتها قالت الدكتورة مها نور مدير عام الجمعية، إن هذه الجولات لمحاربات السرطان، تمثل نشاطًا ترفيهيًا تثقيفيًا يعمل على إخراج هاته ال سيدات إلى المجتمع والتعاطي بشكل إيجابي مع الحياة.

وأضافت الدكتورة غادة الدجوي أخصائية التنمية البشرية والدعم النفسي، إن قصور مصر العريقة تحتضن حكايات تاريخ عظيم لكل من عاش فيها وهذا التاريخ مليء بالحكايات المفرحة والمؤلمة ولكن تعلمنا منها الكثير وعندما نذهب لزيارة عبق التاريخ نتخيل من كان يعيش في هذا المكان وماذا كانوا يلبسون ويأكلون وكيف كانوا يتحدثون، وكلما نظرنا الي قطعة أثاث أو تابلوه أو صورة ننسج بخيالنا قصة حولها.

وتابعت، اليوم مثل فرصة عظيمة لنا أن ننسج حكاياتنا الحقيقية ونترك جزء منا وتجاربنا وكأننا نزرعها في حديقة البارون، ونعيش ضيوف على القصر نحكي ونتسامر ونترك بصماتنا في قلب التاريخ حيث مارسنا عدد من الأنشطة في ورشتنا بقصر البارون اليوم.

وأشارت الدجوي إلى أن عضوات الجمعية قاموا بأنشطة حركية للتهيئة، ثم استمعوا لعدد من الحكم والأمثال التي يمكن للسيدات نسج قصص بسيطة حولها "نوع من الإسقاط في الحكي" باستخدام العرائس الورقية، ثم كبسولة عن حب الحياة والشغف، وأغاني جماعية.