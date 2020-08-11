«شكري» يبحث مع سامي الجميل وسمير جعجع سبل تمكين لبنان من تجاوز التحديات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى وزير الخارجية، سامح شكري، خلال زيارته الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس حزب «الكتائب» اللبناني، سامي الجميل. وبحث شكري والجميل، بحسب بيان، الثلاثاء، آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم تجاوز لبنان الشقيق للمرحلة العصيبة الراهنة‏‪. وخلال الزيارة بحث وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، تطورات الموقف في لبنان، وسُبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك، مؤكدا التزام مصر بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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