شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف حقيقة «ظهور عادل إمام أمام لجنة في الإسماعيلية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت «المصرى اليوم» في كشف غموض وهوية الشخص الذي ظهر بجوار نائب الإسماعيلية، أشرف عمارة، خلال أدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأثارت صورة لأحد الأشخاص ظهر بجوار النائب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى نظرا للتشابه الكبير بينه وبين الفنان الكبير عادل إمام.

ونشرت صفحات وحسابات شخصية على «فيسبوك» الصورة المتداولة على أنها لعادل إمام وهو يدلى بصوته في أحد لجان الإسماعيلية.

وكشف النائب أشرف عمارة أن الصورة لصديقه الدكتور إبراهيم سليمان، خبير التغذية بمستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الابحاث الطبية، وأحد أبناء الإسماعيلية.

من جهته، عبر الدكتور إبراهيم سليمان عن سعادته بالتشابه بينه والفنان عادل إمام، وقال إنه فوجىء باصدقاء من داخل وخارج مصر يتصلون به بعد تداول الصورة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

شبيه عادل امام بجوار نائب الاسماعيلية اشرف عمارة

شبيه عادل امام يثير ضجة على مواقع التواصل خلال ظهورة بلجان الانتخابات الاسماعيلية