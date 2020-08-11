شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إقبال ضعيف.. استئناف التصويت داخل 757 لجنة في المنيا بعد ساعة الراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنف 757 قاضيا في المنيا عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد الحصول على ساعة الراحة وتناول وجبة الغداء، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقامت الأجهزة الأمنية بإعادة فتح 757 مقرا انتخابيا عقب الحصول على الراحة. وشهدت الساعات الماضية إقبالا ضعيفا على لجان التصويت.

يذكر أن محافظة المنيا، تضم 557 مركزا انتخابيا و757 لجنة خصصت لاستقبال 3 مليون و468 ألف و575 ناخب وناخبة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا لانتخاب 5 مرشحين بين 27 مرشحا يتنافسون علي المقاعد الفردية، وأيضا التصويت لقائمة بنسبة 5 %.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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