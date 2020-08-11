شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 68 ألف سائح على متن 358 رحلة في مطاري شرم الشيخ والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مطارا شرم الشيخ والغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية لكل من المدينتين ذات الأهمية السياحية الكبرى منذ بداية عودة الحركة السياحية الدولية إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي خلال تلك الفترة ١٩٤ رحلة على متنها ٣٨ ألف سائحًا من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا، كما شهد مطار الغردقة وصول ١٦٤ رحلة على متنها ٣٠ ألف سائحًا من عدة دول منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية وخاصة مناطق الجذب السياحي والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

ووجه الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت منعًا للتكدس، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات العاملة داخل المطارات لحسن استقبال الركاب القادمين، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.