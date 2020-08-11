شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جيد على انتخابات «الشيوخ» في القاهرة.. وانتشار أمني بمحيط اللجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المواطنون في محافظة القاهرة على اللجان الانتخابية، منذ صباح الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

بدأت العملية الانتخابية وسط تشديدات أمنية وإجراءات وقائية من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، وتواجد رجال الأمن في محيط اللجان وعلى الطرق السريعة المؤدية إليها لتحقيق السيولة المرورية وعدم التكدسات، فيما شهدت لجان القاهرة إقبالًا جيدًا من الناخبين.

وأدلى عدد من الوزارء والقيادات الدينية بأصواتهم في لجان القاهرة من بينهم: البابا تواضروس الذي أدلى بصوته بمدرسة الخديوى بالوايلى، ووزيرة التجارة والصناعة التي أدلت بصوتها في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، ووزيرة الهجرة التي أدلت بصوتها بالمدرسة البريطانية بالرحاب، ووزير الإسكان الذي ادلى بصوته بمدرسة المقطم للغات.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط اقسام الشرطة ومبنى ماسبيرو وأمام السفارات لتامين الحركة الانتخابية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو إجبار للناخبين بالادلاء باصواتهم لصالح مرشح دون الآخر.

وشدد اللواء أشرف الجندى، مدير امن القاهرة، على ضرورة التواجد امام وفى محيط اللجان خاصة التي تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين وكذلك امام لجان المشاهير ورجال الدولة والقيادات الشعبية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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