شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تدفع بـ20 ألف شاب لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء(12،11) أغسطس الجاري للمصريين داخل جمهورية مصر العربية، من خلال27 غرفة عمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وبمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاه وفرق الكشافة والجوالة، فريق شباب يدير شباب، أعضاء صوت طلاب مصر، متطوعي مراكز شباب مصر.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.