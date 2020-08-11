شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تدفع بـ20 ألف شاب لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء(12،11) أغسطس الجاري للمصريين داخل جمهورية مصر العربية، من خلال27 غرفة عمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وبمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاه وفرق الكشافة والجوالة، فريق شباب يدير شباب، أعضاء صوت طلاب مصر، متطوعي مراكز شباب مصر.
يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تدفع بـ20 ألف شاب لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.