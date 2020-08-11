شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوالغيط: هدفنا إحياء الأمل في نفوس الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بلقائه جميع السادة الوزراء المشاركين في مؤتمر أولويات الشباب العربي، تحت رعاية جامعة الدول العربية من مصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب، والأردن وموريتانيا.

وأوضح «أبوالغيط» أن عام ٢٠٢٠ يشهد الكثير من التحديات والتساؤلات في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، والذي كان له أثر كبير على الشباب، مشددًا على أهمية إحياء الأمل في نفوس الشباب العربي، والعمل على فهم الشباب وقدراته وطاقته التي لا تعرف المستحيل.