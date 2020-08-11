شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية في محيط لجان المشاهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على ضرورة التواجد أمام وفى محيط اللجان، خاصة التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، وكذلك أمام لجان المشاهير ورجال الدولة والقيادات الشعبية.

وتمثلت لجان المشاهير في «الاعدادية بنات بالتبين، نجيب محفوظ في بدر، المقطم للغات، السيدة نفيسة بالنهضة، المدرسة البريطانية بالرحاب، حافظ ابراهبم بحلوان، كلية الفنون الجميلة بالزمالك، الخديوية بالوايلى، المدرسة البريطانية مدرسة انصاف سراى الثانوية بنات بالزيتون، مدرسة النجم بمصر الجديدة هدى شعراوى بالسلام أول، الابتدائية المشتركة بالمعادى مدرسة قصر الدوبارة بقصر العينى مدرسة عمرو بن العاص بمصر القديمة».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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