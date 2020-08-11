شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن بأزمة قلبية أثناء الإدلاء بصوته في طوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي مواطن أمام مقر لجنة مدرسة كوم الأطرون في طوخ بالقليوبية، الثلاثاء، أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال مصدر بمديرية أمن القليوبية إن المواطن يدعى «السيد م ف»، 60 سنة، وتوفى بأزمة قلبية مفاجئة.

تحرر محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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