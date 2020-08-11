شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بمستشفى صحة المرأة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، الثلاثاء، بزيارة إلى المستشفى الجامعي لصحة المرأة، وذلك في أعقاب اندلاع حريق محدود بالدور الرابع بالمستشفى.

واستقبل نائب رئيس جامعة أسيوط، الدكتور ضياء النشار، مدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور كمال زهران، نائب مدير المستشفى.

وأكد الدكتور شحاتة غريب اطمئنانه خلال جولته التفقدية على محدودية الحريق، والذي لم يحدث سوى تلفيات بسيطة في بعض المستلزمات الطبية القديمة، ولا يوجد أي إصابات بشرية أو أضرار في الأجهزة والمعدات الطبية.

وأشار الدكتور ضياء النشار، مدير مستشفى صحة المرأة، إلى عدم تأثر أي من الخدمات الطبية بمختلف أقسام المستشفى بالحريق المحدود الذي نشب في دولاب أحد العمال بالدور الرابع خارج جناح العمليات، وهو ما تم السيطرة عليه في دقائق محدودة بواسطة أفراد الدفاع المدني وأمن المستشفى، وجاري إجراء التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.