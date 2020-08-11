شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن في اليوم الأول وخاصة في قرى مدينة شبين القناطر، حيث ساعد رجال القوات الأمنية، المسنين للوصول إلى غرفة التصويت، في لفتة إنسانية حتى يدلون ويشاركون في بناء الوطن، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

كبار السن

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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