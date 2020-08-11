شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: المشاركة في انتخابات «الشيوخ» واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّل حزب الغد، الثلاثاء، غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ على مستوي الجمهورية في أول أيام الاقتراع .

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «كل أمانات الحزب على مستوي الجمهورية تتابع سير العملية الانتخابية في كافة اللجان من خلال فرق مكونة في كل لجان الجمهورية»، مشيرًا إلى أن «أمانات المحافظات تعمل على توعية الناخبين على كيفية الانتخاب فضلًا عن التوعية بتجنب الاختلاط للمحافظة على صحة الناخب من خلال المساهمة في عملية التنظيم أمام اللجان في الدخول والخروج».

وطالب «موسى» كل من له حق التصويت الإدلاء بصوته واختيار من يمثله في مجلس الشيوخ، مشددًا على أن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن، ولا يجب أن يتخلى عنه لأي ظرف من الظروف».

وأشار إلى أن «الشعب المصري لديه الوعي الكامل في اختيار مَن يمثلهم في البرلمان، والظهور أمام العالم بمظهر ديمقراطي والحرص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبًا وطنيًا».