شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية في شبرا وعابدين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، لجنتي مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا، ونوبار الإعدادية بنين بعابدين للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

ورافق وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة في جولتهم كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

والتقى وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أثناء الجولة بعدد من الشباب والمواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم، حيث أكدوا توافر كافة الإجراءات التي تتيح لهم التصويت بيسر وسهولة خاصة المطهرات والكمامات، كما تم توفير عدد كافي من المقاعد مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعمل تندات ومظلات لحمايتهم من حرارة الجو، كما تم مد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالمشاركة الشبابية في انتخابات مجلس الشيوخ والتي رصدها خلال الإدلاء بصوته في إحدى لجان مصر الجديدة وكذلك الجولة التي قام بها اليوم في عدد من اللجان الانتخابية بالقاهرة.

وأكد شعراوي على أهمية مشاركة كافة أبناء الشعب المصرى في هذا الاستحقاق الدستوري المهم لاستكمال المؤسسات التشريعية والدستورية للدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة أنه تم بدء عملية الاقتراع في 1358 لجنة، هي عدد اللجان المقرر إجراء الانتخابات بها على مستوى المحافظة في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات، حيث تم تزويدها بأحدث وسائل الاتصال وربطها بكافة مراكز الاقتراع لمتابعة سير عملية الانتخابات بجميع اللجان الفرعية بمحافظة القاهرة لتكون مهمتها تلقي أي بلاغات خاصة بالانتخابات، والتحقق منها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة خصصت الرقم الساخن ١٥٤٩٦ لتلقي أي شكاوي أو بلاغات تتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان العملية الانتخابية فى شبرا وعابدين