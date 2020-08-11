شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة جامعة الدول العربية يتفقد مراكز انتخابية في القاهرة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والوفد المرافق له مراكز انتخابية في القاهرة الكبرى.

واطلع «خطابي» عن كثب على مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات الأولى من نوعها في نطاق التعديلات الدستورية لسنة 2019 والترتيبات التنظيمية لسير عملية الاقتراع.

وشكلت هذه الجولة التفقدية مناسبة للاستماع للتوضيحات التي قدمها السادة القضاة رؤساء اللجان الانتخابية حول آليات التصويت والضوابط المتبعة لإتمام تصويت الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، وذلك تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبموازاة هذا التحرك الميداني لرئاسة البعثة، انطلقت عملية متابعة مجريات العملية الانتخابية مع افتتاح مراكز التصويت حيث بدأ متابعو البعثة في رصد عمليات الاقتراع والأجواء الانتخابية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وسجل المتابعون افتتاح هذه المراكز في الموعد القانوني المحدد. كما لاحظوا تواجد رؤساء اللجان من السلك القضائي والموظفين المكلفين بالجوانب التنظيمية في مواقعهم، بالإضافة إلى تواجد قوات الشرطة في محيط مراكز الاقتراع.

ورصد المتابعون في تقاريرهم الأولية التي توصلت بها غرفة عمليات البعثة تأميناً لكافة الوسائل والمواد اللوجستية الضرورية لإتمام عملية الانتخاب التي تسير في أجواء من الهدوء والالتزام والمسؤولية.

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