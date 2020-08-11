شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العام ويفتتح مقر ديوان مديرية التعليم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية بعد أن تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المقر بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمشاركة المجتمعية.

رافق المحافظ خلال افتتاح ديوان عام مديرية التعليم بعد تطويرها، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة، والدكتور خالد قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد عبدالقادر مدير فرع هيئة الأبنية التعليم بالمحافظة والمهندس احمد المصرى نقيب المهندسين ورئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وقيدات التربية والتعليم.

وعلى جانب آخر قام المحافظ بتكريم عدد 10 طلاب من الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية العامة لهذا العام منهم ثلاثة مراكز أولى للقسم الآدبي وثلاثة للعلمي علوم وثلاثة للعلمي رياضة، فضلا عن الحاصل على المركز الأول لمدرسة النور والأمل للمكفوفين .

و شمل التكريم كل من الطالب عبدالرحمن محمود محمد الأول على مدرسة النور والأمل للمكفوفين بشعبة علمي رياضة، وكريم محمد صالح محمد الأول علمي رياضة من مدرسة المجمع التعليمي للغات، والطالب عبدالله طارق عبدالعليم الحاصل على المركز الثاني شعبة علمي رياضة من مدرسة الطائف الرسمية اللغات، والطالب محمد محسن فتحي الحصال على المركزالثاني مكرر علمي رياضة من المجمع التعليمي القسم العربي، والطالبة آلاء أيمن رسلان الأولى علمى علوم من مدرسة القنطرة شرق الثانوية، والطالبة إيمان أحمد جاد الأولى مكررعلمي علوم من مدرسة محمود سليم الثانوية بنات بفايد، والطالب محمد حسن المتولي الثانى علمي علوم من مدرسة المنار الخاصة للغات، والطالبة مريم سيد زين العابدين الحاصلة على المركز الثاني على المحافظة بالقسم الأدبي من مدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات، والطالبة فاطمة أحمد محمد الحاصلة على المركز الثالث بالقسم الآدبي من مدرسة الإسماعيلية للغات، والطالبة مريم محمد عثمان الحاصلة على المركز الرابع أدبي من مدرسة الزهور الثانوية بنات .

و أشاد المحافظ بجهود جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ومجلس الأمناء وأولياء الأمور .

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