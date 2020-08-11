شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالقليوبية يطلق حملة «هنوزع علمك يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق حزب مستقبل وطن بطوخ مبادره «هنوزع علمك يا مصر» دعمًا للقائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحي ائتلاف الاحزاب الـ ٦ على المقاعد الفردي وتم توزيع أعلام مصر على الناخبين أمام مقرات الانتخاب مع بدأ عمليه التصويت. كما تم توزيع تي شيرت من القطن والكاب للحمايه من أشعة الشمس على الشباب في محيط اللجان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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