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النائب العام المستشار حمادة الصاوى يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى اليوم الثلاثاء المستشار حمادة الصاوى  «النائب العام» بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ»، وقد أعرب سيادته عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري. 

 

كما تمنى سيادته لأبنائه من أعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام  بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة «جمهورية مصر العربية».

 

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المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» (3)

 

المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» (1)

 

 

المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» (2)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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