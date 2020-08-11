النائب العام المستشار حمادة الصاوى يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى اليوم الثلاثاء المستشار حمادة الصاوى «النائب العام» بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ»، وقد أعرب سيادته عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري.
كما تمنى سيادته لأبنائه من أعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة «جمهورية مصر العربية».
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