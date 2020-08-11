شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن الحرب على كورونا بأول لقاح فعال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت روسيا أول دولة فى العالم تعلن عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا الذى أصاب 20 مليون شخص فى شتى أنحاء الأرض فى الأشهر الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تسجيل أو لقاح لكورونا فى بلاده.
وقال بوتين: "بقدر ما أعلم، هذا الصباح ولأول مرة فى العالم تم تسجيل لقاح ضد عدوى كورونا".
وذكر بوتين أيضا، أن إحدى ابنتيه قد أجرت اختبار لقاح كوفيد 19 على نفسها، وأنها فى حالة جيدة.
فى الفيديو التالى نستعرض أهم المعلومات عن هذا اللقاح:
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