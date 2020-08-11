سامح شكرى يبحث آخر مستجدات الوضع بلبنان مع وليد جنبلاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، بوليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبنانى، وبحثا آخر مستجدات المشهد اللبنانى، وأكد على دعم مصر الكامل للشعب اللبنانى.
ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمى بتويتر، صورا من اللقاء، وعلق: "استكمالاً للقاءاته المُكثفة في العاصمة اللبنانية بيروت.. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط آخر مُستجدات المشهد اللبناني ويؤكد على دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان".
سامح شكرى ووليد جنبلاط
سامح شكرى
زيارة تضامن هامة، أجراها وزير الخارجية سامح شكرى للعاصمة اللبنانية، بعد أيام من تفجير مرفأ بيروت، الذى راح ضحيته ما يقرب من 1500 شخص، وأصيب خلالها ما يزيد على 5 آلاف شخص.
وقال المتحدث باسم الخارجية، إن الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون استقبل الوزير فى قصر بعبدا فى مستهل الزيارة، حيث أكد شكرى حرص مصر على دعم لبنان فى تلك الأزمة.
وتفقد شكرى خلال زيارته المركز الطبي الاستشفائى ببيروت، وتفقد وزير الخارجية الأقسام المختلفة للمستشفى المصرى، واستمع إلى شرح تفصيلى حول الأدوار والخدمات العلاجية التى يقدمها المستشفى المصرى فى إطار الدعم الذى تقدمه مصر إلى لبنان.
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