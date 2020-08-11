شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب كمال الأجسام العراقى محمد الموسوى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العراقى لكمال الأجسام، وفاة اللاعب العراقي محمد الموسوي والملقب بـ"رامبو"، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصدر الإتحاد بيانا، قال فيه، "نعلن وفاة أحد أبطال العراق بطلنا الدولي الكابتن محمد الموسوى"، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للإتحاد على فيس بوك، وأضاف البيان: "الموسوي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، نسأل المولى عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".



من صفحة الاتحاد العراقى لكمال الأجسام

وتحولت صفحات وحسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى دفتر عزاء، للراحل، حيث أعرب رواد مواقع السوشيال ميديا، على حزنهم العميق، على رحيل اللاعب، والذى كان واحدا من أشهر لاعبى كمال "بناء" الأجسام فى دولة العراق، حيث كان يسمى بـ "رامبو"

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اللاعب

يذكر أن العراق سجلت بحسب بيان لوزارة الصحة العراقية مجموع إصابات 153599، في حين بلغ مجموع الوفيات 5464 حالة.