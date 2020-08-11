شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: نتوقع ظهور موجة ثانية من الفيروس خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة أن فيروس كورونا مازال موجود فى مصر وان انخفضت الإصابات وما يحدث فى العالم فى تراجع للإصابات لكن الفيروس لايزال موجود وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن هناك توقعات بوجود موجة ثانية من إصابات كورونا فى الشتاء وهو نفس موسم وجود الانفلونزا.

وأوضح ضرورة الحذر واتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها الكمامة، وقال إنه لم يتم الانتهاء من الوباء، ولكن بشكل كبير تم السيطرة عليها، بفضل جميع الجهات.

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وتابع: "عالميا الموجة الثانية متوقع أن تحدث فى الشتاء وتابع أن الدولة نجحت فى تجاوز تحديات كبيرة فى فترة انتشار الفيروس منها امتحانات الثانوية العامة، مطالبا المواطنين اتخاذ التدابير الاحترازية بقوة للحفاظ على صحتهم، ولقاح كورونا يسير بخطوات سريعة متخطيا تصنيع الدواء، وخلال أسابيع سيتم إتاحة اللقاح.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وجود أكثر من 17 تجربة سريرية على لقاحات كورونا، متابعا: "عند وجود اللقاح سيتوفر فى العالم كله، وهناك دول ستسبق دولا أخرى فى التصنيع، واللقاح هو الواقى من المرض، ولا بد من وجود دواء لكرونا للشفاء التام منه".