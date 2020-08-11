شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يؤكد لجنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزيرالخارجية سامح شكرى خلال لقاء اليوم الثلاثاء ببيروت مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "استكمالاً للقاءاته المُكثفة من العاصمة اللبنانية ⁧‫بيروت، وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ⁧‫وليد جنبلاط‬⁩ آخر مُستجدات المشهد اللبناني ويؤكد على دعم ⁧‫مصر‬⁩ الكامل للأشقاء في ⁧‫لبنان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكرى يؤكد لجنبلاط دعم مصر الكامل للأشقاء فى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.