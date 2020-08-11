سامح شكرى يبحث مع نبيه برى سبل دعم لبنان لتجاوز الظرف الدقيق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى بيروت مع رئيس مجلس النواب اللبناني ⁧‫نبيه برى، سبل دعم ⁧‫لبنان ⁩الشقيق بكافة الأوجه لتجاوز ذلك الظرف الدقيق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "استمراراً لمحطات زيارته الحالية إلى ⁧‫ بيروت⁩ .. ⁧‫سامح شكري‬⁩ يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني آخر التطورات على الساحة اللبنانية وسُبل دعم ⁧‫لبنان⁩ الشقيق بكافة الأوجه لتجاوز ذلك الظرف الدقيق".

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