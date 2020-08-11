سامح شكرى يبحث مع رئيس تيار "المردة" الوضع فى ⁧‫لبنان‬⁩ وآليات دعمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس تيار "المردة" اللبناني ⁧‫سليمان فرنجية، اليوم /الثلاثاء/ خلال زيارته الحالية إلى بيروت، آليات دعم لبنان للخروج من الموقف الراهن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "خلال زيارته الجارية إلى العاصمة اللبنانية ⁧‫بيروت.. وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ يستعرض مع رئيس تيار "المردة" اللبناني ⁧‫سليمان فرنجية‬⁩ الوضع في ⁧‫لبنان‬⁩ وآليات دعمه للخروج من الموقف الراهن".

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