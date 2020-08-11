شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رئيس بعثة النقد الدولي تشيد بنجاح مصر في مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على إشادة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بنجاح مصر في الحفاظ على ما حققته من إنجازات في مختلف القطاعات، على الرغم من التداعيات الاقتصادية القاسية لجائحة كوفيد-19 على مختلف دول العالم، ويرجع ذلك لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت مصر في تطبيقه منذ عام 2016، ما ساعد على مواجهة تلك الأزمة بشكل فعال وسريع.

‎وكان المركز قد نشر إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠.

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وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفق تصنيف لوكالة US News 2020.